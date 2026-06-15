「日本は36年間、韓国人に多くの利益を与えた。日本が（占領）していなかったなら、中国やロシアが進出してさらに悲惨な状態になっていたかもしれない。概して36年間、（朝鮮は）資本主義経済構造の下で平等に扱われた」「まるで日本が占領しなければ韓国人は寝ているだけだったという前提で話しているのか。韓国人は自ら近代国家を築いただろう。（朝鮮を平等に扱ったというなら）なぜカイロ宣言に『韓国人民の奴隷状態』という表