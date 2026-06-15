「引き分けた！」「よくやった！」欧州の強豪オランダ代表を相手に2度もリードを許しながらも引き分けで試合を終えた日本代表の善戦に日本国内は盛り上がる雰囲気だ。日本代表は15日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組第1戦でオランダ代表と2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した。F組にはオランダ（FIFAランキング8位）、日本（18位）、スウェーデン（38位）、チュニジア（45位）が属し、どれ一つ容易な相手がなく、