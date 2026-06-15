記事ポイント島津建設がCCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」の運用体制を構築電話発信による入退場登録で、公共工事の就業履歴蓄積を継続運用現場代理人主体の教育体制により、現場・協力会社・総務部門の負担軽減へ 島津建設が、CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」を活用した運用体制を構築しました。2026年4月に運用体制が定着し、公共工事での就業履歴蓄積と建退共電子申請に関わる事務負担の軽