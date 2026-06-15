俳優の長谷川かすみが長崎文化放送（NCC）の特別番組『メガネ女子この指とまれ』（7月3日 後11：15）に出演することが発表された。【写真】トレードマークのメガネを外した長谷川かすみ2024年『島崎遥香の私、結婚したくないんですけど、ダメですか？』、2025年『MINAはエレキベースと結婚したい』に続く、NCCのブライダル業界の盛り上げを目的とした特別番組となる。今年のテーマはメガネ。「ドレスが似合わない」「写真が