14日、米国とイランが停戦と海上交通の正常化に向けた合意に達したとの一報が流れた。市場は歓迎した。原油価格は下落し、ホルムズ海峡をめぐる最悪のシナリオは遠のいたとの見方が広がった。多くの人は胸をなで下ろしただろう。だが、私はそのニュースを聞いて別のことを考えた。日本はまた同じことを繰り返すのではないか。「調達先の多角化」繰り返されてきた議論私は中東担当記者として、半世紀にわたり繰り返されてきた石油危