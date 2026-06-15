モデル・SHIHO（50）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）が中学校を卒業したことを報告し、ドレスアップした大人な雰囲気漂う姿を公開した。【写真】「いつの間にこんなに大きく」“ロングドレス姿”を披露したSHIHO＆秋山成勲の長女（※一番左）秋山は「あんなに小さくて、私の胸にすっぽりと収まっていた子が…」と書き出し、卒業を迎えて成長した姿に心境を吐露。「