人気キャラクター「ちいかわ」の初となる体験型施設『ちいかわパーク』（東京・池袋）が7月28日、オープン1周年を迎える。これにともない、記念イベントが開催されることが発表された。【写真】“島編”伝説の武器…「びんよよ」■グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場6月16日〜7月23日の期間、グリーティングではちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場。また、7月24日以降は、新たなキャラクタ