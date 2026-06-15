アメリカとイランは、戦闘終結に向けた「覚書」で合意したと発表しました。今後待ち受ける課題について、アメリカ・ワシントンからFNNワシントン支局・千田淳一支局長の中継です。今回の「覚書」の合意は、停戦の延長やホルムズ海峡の開放に加え、最大の懸案となる核問題の協議に向けてようやくスタートラインに立ったとも言えます。トランプ大統領は14日、SNSで、イランとの戦闘終結とホルムズ海峡の通航料なしの開放に向けた「覚