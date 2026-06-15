モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。ギフトで贈られたという香水を紹介するも、それ以上に牧野らしい“クセ強”な背景に注目が集まっている。【写真】「わろたww」ツッコミ殺到…“クセ強”背景でギフトを紹介した牧野真莉愛熱狂的なプロ野球の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる牧野。投稿では、「JILLSTUARTさん ときめくギフトありがとうございます まりあより