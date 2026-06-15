雨天中止となり日程が順延された16日の交流戦の予告先発が発表された。阪神―西武戦（甲子園、18時〜）は阪神が才木浩人、勝つか引き分けで球団初の交流戦優勝が決まる西武は左腕・武内夏暉が先発マウンドに上がる。才木は交流戦2試合に登板して0勝1敗。前回登板の9日のソフトバンク戦は3回で3本塁打を含む5安打を許し5失点で黒星を喫した。武内も交流戦は2試合の登板で1勝0敗。前回登板の9日の広島戦では7回を4安打3失点