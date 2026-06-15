若い女性たちはなぜ、ここまで容姿に苦しめられるのか。インスタやXを開けば、加工された美貌、洗練されたメイク、整形後の成功例が絶え間なく流れ込み、“かわいい”の基準はかつてなく高騰している。褒められても安心できず、黙っていても値踏みされるーーそんな逃げ場のない時代に生きる女性たちの生きづらさを探った。◆世間が求める“かわいい”のレベルが爆発的に上がった結果…若い女性たちはなぜここまで、容姿コンプレッ