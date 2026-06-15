大地真央（70）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。4匹の猫との生活を明かした。VTR出演した大地の夫でデザイナーの森田恭通氏（58）は「優先順位がすべて猫中心の生活でして。今、猫ちゃんが4匹いるんですけども、ネコ、ネコ、ネコ、ネコ、僕って感じなんで、順番的にはそういう生活リズム」と明かした。VTRを見ていた大地は「まぁ、そうですね」と笑い、「でも、うちの夫もメロメロですから