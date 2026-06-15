他の犬が苦手な犬の共通点5つ 他の犬が苦手な子には、反応の出方にパターンがあります。「何が苦手で、どの場面で反応が出るか」を知ることが、対策を立てる第一歩です。 1. 近づかれるだけで反応する 警戒心が強めのタイプの犬は、相手が近づいてくるだけで唸る・吠える・固まるといった反応が出やすいです。 「攻撃したい」というより、「もっと距離を取ってほしい」という気持ちが強い場合がほとんどです