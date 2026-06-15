岡山県内に住む40代女性が腸管出血性大腸菌O157による感染症と確認されたことがわかりました。 岡山県によりますと、備前保健所東備支所管内に住む40代の女性は、今月（6月）3日から下痢の症状があり、その後、血便、腹痛、嘔吐などの症状が出たということです。4日になって岡山市内の医療機関を受診し、検査したところ、11日にベロ毒素産生性腸管出血性大腸菌O157による感染症と確認され、届け出がありました。女性の症状は、15