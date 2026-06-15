2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダとドロー。２度もリードされながら慌てず、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝点１を獲得した。前半何度か危ない場面もあったが、無失点で乗り切れた一因が“偽サイドバックの貢献”。３-４-２-１システムで臨んだ日本代表がオランダ代表のキーマンであるガクポの自由を奪えた背景には、“10番”堂安律の働きが