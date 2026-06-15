［Ｗ杯GS第１節］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム森保一監督体制８年間の集大成となる北中米ワールドカップで、史上最高成績を狙っている日本代表。その重要な一歩となったのが、現地６月14日にダラスで行なわれた初戦のオランダ戦だった。序盤から相手にボールを握られる展開で、最終的なポゼッション率は54％対37％（中立９％）、シュート数10本対９本と内容的に上回られたものの、スコアは２−２のドロ