ＦＩＦＡワールドカップ２０２６、日本代表は６月１５日早朝にオランダと対戦しました。強豪相手に一歩も引かないシーソーゲーム。終了間際の同点弾に道民も歓喜に沸きました。早朝の大激戦に道民も熱狂しました！史上初３か国共同開催となったＦＩＦＡワールドカップ。過去最多４８チームが集い、グループステージＦの日本はオランダと対戦しました。（石田記者）「試合開始１５