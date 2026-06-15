16日、薩摩地方は雲が広がり一時的に雨が降る見込みで、折り畳み傘があると安心です。大隅地方は雨が降ったりやんだりするでしょう。種子島・屋久島地方は雷を伴い滝のような激しい雨のおそれで、奄美地方も非常に激しい雨が予想されます。各地で土砂災害や低地の浸水、河川の増水に十分注意し、安全確保を心がけてください。今週後半からは梅雨前線が北上して、県本土でも本格的に雨となりそうです。（詳しくは動画をご覧くだ