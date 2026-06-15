中井亜美が推し活で感激したことを報告した(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の中井亜美が自身のインスタグラムを更新し、大好きなNiziUのライブに行ったことを報告した。18歳の中井はインスタで、黒いTシャツとミニスカートの装いで、グッズを手にして笑みを浮かべる写真添え「今日は約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました！！」と“推し活”を報告した。【写真】中井亜美がNiziUのライブに参戦報告実際の