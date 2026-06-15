W杯で日本が真のダークホースになり得ることを証明したと海外メディアが伝えた(C)Getty Imagesサッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦で格上のオランダを相手に執念のドローで勝点1をもぎ取った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る日本は1−2で迎えた88分に、コーナーキックから小川航基のヘ