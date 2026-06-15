◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)元サッカー日本代表の松井大輔氏がオランダ戦前日に大予想。キーマンと上げた中村敬斗選手が同点ゴールを決めました。松井氏はオランダ戦を【1-1】の引き分けと予想。「今大会ここまでの試合結果を見ると同点が多い。モロッコ対ブラジル。カタールもそうですが、堅い試合だなと思った。グループリーグを突破するこ