JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供するJTBパブリッシングは、6月12日から「るるぶ くまのプーさん」（8月3日発売）の予約販売を開始した。10月14日に原作誕生100周年を迎えることを記念し、世界中で愛されるくまのぬいぐるみ・プーさんのガイドブック「るるぶ くまのプーさん」が、プーさんの大好きな「はちみつ」の日である8月3日に登場する。ディズニー・アニメーション映画「くまのプーさん」をはじめ、プーさんシリ