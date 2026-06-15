フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が15日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。サッカー解説者の松木安太郎氏のうっかりミスにツッコミを入れた。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本代表は1次リーグ初戦となるオランダ代表と対戦。強豪を相手に2−2と引き分け、貴重な勝ち点1を挙げた。森保一監督は試合後、格上のオランダと引き分けたことについて「悔しい