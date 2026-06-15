モデルでタレントの吉川ひなの（46）が15日、インスタグラムを更新。保護した猫が出産したことを報告した。吉川は5月26日の投稿で、久しぶりとなったテレビ出演を報告するとともに「そしてなんとわたしが番組の収録に東京に行っていたとき、子どもたちがネコを保護していた」と明かし、猫を抱いた写真をアップ。「出会いは放課後の公園で、草むらから出てきたこの子が子どもたちにニャオニャオすりすりして離れなかったんだって