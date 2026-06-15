「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」ＳＧ・グランプリに２年連続優出中の関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が１４日、住之江ボートでトークショーに出演。昨年話題となったトライアル２ｎｄの枠番抽選での秘話を明かした。司会者から質問されると、関は「みなさん、覚えているんですか。あれは撮っちゃだめですよ」と笑いを誘った。昨年のグランプリ、トライアル２ｎｄ２回戦。１１Ｒで６コースから道中３番手