Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）アマゾンの新型「Kindle Scribe」と「Kindle Scribe Colorsoft」が登場し、最高の電子書籍リーダーの王座をめぐる戦いは新たな章の幕を開けた。両モデルはもう一つの戦いにも挑んでいる。reMarkableの「Paper Pro」や「Paper Pro Move」と同様に、自然な書き心地を備えているのだ。ただ、Kindleを探しているにせよ電子書籍リーダーを探しているにせよ、疑問は変わらない。これらの新型タブレ