６月14日、北中米ワールドカップ。森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と対戦し、２−２で引き分けた。先制点を奪われ、同点にしながら逆転され、終了間際に追いついた試合展開は、控え目に言ってスリリングだった。日本は、オランダにイニシアチブを握られている。しかし、攻められ続けることへの我慢を折り込みながら、自分たちに流れが来た時の試合運びは堅調で、"安定した強さ"も感じさせた。その結果、ほとんど自陣