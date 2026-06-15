昨年3月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサー西岡孝洋（50）が15日、自身のXを更新。自身の退社時期を巡って複雑な胸中を明かした。サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追い付いた。西岡はフジテレビ時代、スポーツ実況ア