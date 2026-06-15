【「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！”プロジェクト】 開催中 セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズの35周年企画「『ぷよぷよ』35周年“だいれんさ！”プロジェクト」の続報を発表した。これまでの発表内容（1れんさ！～17れんさ！）は35周年特設サイトより確認できる。 今回、「進研ゼミ 小学講座」と「ぷよぷよ」のコラボ、キデイランド大阪梅田店とMEDIC