123万人の登録者を保有するYouTubeチャンネル「beautyfool」を運営するクリエイター、キム・ソジョンが結婚を知らせた。去る6月14日、キム・ソジョンは自身のYouTubeチャンネル「ソジョンアリ」を通じて、登録者の質問に答える動画を公開した。【画像】韓国俳優、18歳下日本人妻と“キス”動画のなかで、キム・ソジョンは「来年結婚するのか」という質問に対し、「そうだ。勘が鋭い」と答え、結婚を知らせた。続けて、「4月から引