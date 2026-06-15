株式会社ホットパレットは、6月26日(金)から6月30日(火)までの5日間限定で、ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店(一部店舗を除く)にて「肉の日WEEK」を実施する。毎月好評の「肉の日」を5日間に拡大した企画で、期間中は対象商品の価格はそのままに、肉を29%増量して提供する。〈肉の日WEEK〉「肉の日WEEK」では、「ビーフペッパーライス」「ビーフペッパーライスランチセット」または