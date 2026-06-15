【モデルプレス＝2026/06/15】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月14日、自身のInstagramを更新。具だくさんのスパムむすびを公開し、話題となっている。【写真】2児の母・41歳元モー娘。「具のセンス抜群」家族から好評の“おにぎらず風”スパムにぎり◆石川梨華、具だくさんのスパムむすび公開石川は「お昼ごはんはスパムむすび 今日はおにぎらず風にしてみたらいつもより楽ちんでした」とつづり写真を投稿。「みんなのリ