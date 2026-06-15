ローソンは、気温が高まる時期でもさっぱりと食べられる、チーズの爽やかな味わいとくちどけの良さにこだわった「しっとりビスケットサンド レアチーズ」と「ふわ生2層のチーズタルト」を、6月16日から全国の約1万4,000店(「ローソンストア100」を除く)で発売する。これまでローソンでは、時代やニーズに合わせた、チーズスイーツを展開してきた。2019年に発売した「バスチー」はバスクチーズケーキブームを背景にシリーズ累計約8,