2025年出展の様子提供：岡山県 岡山県の中小企業の加工食品・飲料の国内外への販路拡大を支援するため、岡山県と岡山県産業振興財団は、2027年3月に開かれる食品・飲料専門展示会「FOODEX JAPAN 2027」の岡山県ブースへの出展者を募集します。 FOODEX JAPANは、世界中の食品や飲料が一堂に集まり、国内外からバイヤーなどが訪れる業界関係者向けの食品・飲料専門展示会です。2026年3月に開かれたFOODEX JAPAN