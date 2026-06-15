トイレカー1台を導入へ（坂出市提供 ※画像はイメージ） 香川県坂出市は、南海トラフ巨大地震などの災害発生時に備え、トイレカー1台を導入する方針です。 導入予定のトイレカーはトラックタイプの車両で、洋式トイレを5室備えます。このうち1室は多目的型のもので、車椅子の人も利用できるよう電動の昇降機が付いているほか、室内も広くなっているということです。 車両は、復興と防災に関わる