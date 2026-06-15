ウルグアイ代表が１５日（日本時間１６日）の１次リーグ初戦サウジアラビア戦を前に移動トラブルに見舞われた。米専門局ＥＳＰＮが報じた。必要書類が不足していたため、ベースキャンプ地のメキシコ・カンクンから試合会場のある米フロリダ州マイアミに向かうチャーター便の出発が遅れた。ウルグアイ連盟は「我々の責任範囲ではない問題により出発が遅れている」と表明。チャーター便の手配を担う国際連盟（ＦＩＦＡ）は航空会