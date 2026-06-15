◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第１戦日本２―２オランダ（１４日・ダラス）英ＢＢＣが土壇場の後半４４分で強豪オランダに追いつき、貴重な勝ち点「１」を奪った日本代表を絶賛した。「日本の気概が実を結んだ」と見出しが付いた記事は、「ブラジル、イングランドを破り、世界ラインキング１８に上昇した日本がそのクオリティを見せつけた」と始まり、「今大会のダークホースの一角」と位置付けた。またこの試合のマン・