新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『LV999の村人』を７月１日（水）から毎週水曜日夜24時00分より無料独占配信する。 『LV999の村人』は、「小説家になろう」にて連載され、KADOKAWAより書籍化された星月子猫によるライトノベルを原作としたファンタジー作品。生まれながらに役割が定められた世界を舞台に、最弱の存在とされる「村人」でありながらLV999に到達した主人公・鏡浩二が魔王の娘・アリ