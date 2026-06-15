気象庁は15日午後4時7分、沖縄県恩納村にレベル4土砂災害危険警報を出した。沖縄県では、南城市、北中城村、八重瀬町にレベル4土砂災害危険警報がすでに出されている。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。