１４日（日本時間１５日）に行われたサッカーＷ杯・北中米大会の１次リーグＦ組、日本−オランダ戦の試合後、米プロフットボールＮＦＬ、ニューヨーク・ジャイアンツのＱＢジェイミス・ウィンストンが日本サポーターとともにごみ拾いに参加する様子を米メディアがＳＮＳなどに投稿Ｓ田。米メディア、ＥＳＰＮのスポーツ情報番組「スポーツセンター」の公式Ｘ（旧ツイッター）は「日本のファンはいつも試合後に自分たちのスタン