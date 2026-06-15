参加者たちに立ちはだかる過酷なシステムに心配そうな表情もお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。“合コン必勝テクニック”を明かした。【番組カット】藤森慎吾も心配…初回から波乱の展開を迎えた『ガールオアレディ3』の様子＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女