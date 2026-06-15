立憲民主党の古賀千景議員は15日、参議院決算委員会で質問に立ち、「経済的に厳しい子が自衛隊に行く」などと持論を展開した。答弁に立った小泉防衛大臣に「事実誤認だ」と反論された古賀議員は「発言を撤回する」と述べ、謝罪した。古賀議員は、防衛省・自衛隊がインターネット上の「キッズサイト」に掲載するとともに全国の小中高校などへ冊子としても配布している「まるわかり！日本の防衛〜初めての防衛白書〜」を取り上げ、配