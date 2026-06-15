タレント・千原ジュニアがＭＣを務める関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が９日放送され、野性爆弾がゲスト出演した。野性爆弾の駆け出し時代を回想。島田紳助さんがＭＣを務め、多くのスターを輩出した「クイズ！ヘキサゴン２」のスタッフに対して、ジュニアから「紳助さんがドはまりするかも」と２人の出演を持ちかけて、実現したという。若手にとっては大チャンスが与えられた形で、ジュニアも「紳助さんとの間の手綱