【ロサンゼルス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するイランが、初戦前日の14日に米国入りした。会場のロサンゼルス競技場で記者会見したFWタレミは、米国との戦闘の余波が調整に影響した経緯を踏まえ「こうした緊張はサッカーが平和をもたらすという国際サッカー連盟のメッセージの意義を損ねる」と懸念を示した。イランは活動拠点に米アリゾナ州を予定したが、米国側が長期滞在を望まず、メキシコ