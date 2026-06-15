沖縄県沖縄本島地方のレベル4土砂災害危険警報について、気象庁は対象市町村を追加しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。レベル4土砂災害危険警報が追加発表されたのは、沖縄県沖縄本島地方の恩納村です。引き続き、レベル4土砂災害危険警報が出ているのは沖縄県沖縄本島地方の南城市、北