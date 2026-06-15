南海、広島、巨人の３球団で２０年の現役生活を送った西山秀二さんが、捕手目線で見てきたすごい打者とは誰だったのか。達川光男捕手の後継者として１９９０年代の広島を支え、北別府学、大野豊、川口和久、佐々岡真司ら百戦錬磨の投手とコンビを組んできた西山さんが語った。◇◇投手の女房役として、その状態を見極めつつ、打者の弱点や試合状況を読みながら、配球を組み立てサインを出す−。相手の攻撃を最小