サッカーの日本代表が臨んだFIFAワールドカップ2026の初戦はオランダと引き分けたが、ピッチ外のサポーターによる応援合戦も互角の戦いだった。試合の5時間前、スタジアムから約1キロ離れた路上は、オレンジ色のジャージであふれていた。オランダのサポーターは、組織的な応援で知られ、特に全員で「左へ！右へ！」と歌いながら同時に飛び跳ねるスタイルはSNSでも話題だ。オランダから船で運んできたというオレンジ色の2階建てバス