オランダ戦で同点ゴールを決め、日本の左サイドで躍動していたのが、中村敬斗（25）だ。【衝撃画像】25歳なのに色気がすごい…中村敬斗選手が発売した“イケメンすぎる”写真集を見る3月のイングランド戦では、三笘薫と左サイドの攻撃を担い、カウンターを発動。連動した動きで三笘のゴールをお膳立てし、勝利に貢献した。三笘＋中村は、日本の攻撃の核になる。誰もがそう思っていたし、ふたりに期待していた。ところが三