１５日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」では、同局社員が「夏休みと代休と土日をつけて」プライベートでサッカーワールドカップを観戦。プライベートにも関わらず、現地からの中継に応じた。「ゴゴスマ」では、現地で日本対オランダ戦をプライベート観戦した番組ディレクターが現地の盛り上がりを中継で伝えた。時差ぼけは？と聞かれたディレクターは「もう１０日間ぐらい行ってて。ロサンゼルス