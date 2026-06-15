今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。5回目のテーマは「変わりゆく山の生態系とマタギの知恵」。北秋田市阿仁の比立内で代々続くマタギの家系で16代目にあたるという、松橋翔さんに話をうかがいました。&#